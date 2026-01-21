BOPA
Demòcrates, Unió Laurediana i Units per al Progés reben prop de 14.000 euros en donacions
Les aportacions corresponen al segon semestre del 2025
Demòcrates per Andorra, Unió Laurediana i Units per al Progrés han rebut 13.879,47 euros en donacions el segon semestre del 2025. Així ho ha fet públic aquest matí el Tribunal de Comptes, mitjançant el BOPA, en compliment del que estableix l’article 26 de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
En el període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2025, s’han notificat tres donacions. La primera, de 1.879,47 euros, la va fer Judith Torres Aguilar al partit Demòcrates per Andorra (DA) l’1 d’agost. La segona, de 6.000 euros, va ser realitzada el 5 de setembre per Josep Majoral Obiols a Unió Laurediana (UL). Finalment, Maria Reig Moles va donar també 6.000 euros a la formació Units per al Progrés el 5 de desembre.
Segons la normativa, els partits i agrupacions amb representació parlamentària o comunal han de comunicar totes les donacions al Tribunal de Comptes en un termini màxim de vuit dies hàbils des de la seva recepció. L’òrgan fiscalitzador en publica els llistats cada sis mesos al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.