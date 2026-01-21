Educació
La prova oficial de batxillerat se celebrarà els mesos d'abril i maig
Els exàmens per a l’alumnat de les branques professionals renovades se celebraran entre l’11 i el 21 de maig, mentre que les proves per als estudiants amb el pla d'estudis antic, tindran lloc entre el 27 d’abril i el 21 de maig.
El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, la convocatòria de la Prova Oficial de Batxillerat Professional (POBPRO) corresponent al curs acadèmic 2025-2026. La prova es durà a terme als centres habituals: el Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria (CESJL), l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i el Centre de Formació Professional d’Aixovall.
Pel que fa al calendari, els exàmens per a l’alumnat de les branques professionals renovades se celebraran entre l’11 i el 21 de maig, mentre que les proves per als estudiants de les branques no renovades, que segueixen els programes antics, tindran lloc entre el 27 d’abril i el 21 de maig.
La convocatòria s’adreça tant als candidats presencials com als candidats lliures, sempre que compleixin els requisits establerts per la normativa vigent. El període d’inscripció per a totes dues modalitats restarà obert del dijous 29 de gener al divendres 13 de febrer de 2026, i les sol·licituds s’hauran de tramitar a través de la Seu electrònica del Govern d’Andorra: www.e-tramits.ad
En aquesta edició, les proves oficials incorporen per primera vegada les branques professionals renovades, entre les quals es troben els batxillerats professionals de Tècnic de suport de sistemes informàtics i xarxes, Tècnic en cures auxiliars d’infermeria, Tècnic de suport sociocomunitari i Tècnic de suport de desenvolupament de programari. Aquests estudis formen part de l’aposta del sistema educatiu per modernitzar l’oferta formativa i adaptar-la als perfils professionals més sol·licitats en l’actualitat.
Els resultats finals es publicaran el dijous 11 de juny, a partir de les 16.00 hores, moment en què també s’enviarà a cada candidat el seu butlletí de qualificacions. Les notes es podran consultar, així mateix, a la pàgina web del Ministeri d’Educació.