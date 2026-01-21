BALANÇ DEL 2025
La consulta dels metges de capçalera en festiu frega les 4.000 visites anuals
El gener i el desembre van ser els mesos de més activitat, amb més de mig miler
Les permanències mèdiques segueixen creixent i el 2025 van marcar un nou rècord, assolint pràcticament les 4.000 visites: van ser 3.933, un 17,9% més que un any abans (3.337). L’evolució des del 2022 constata un augment del 53% durant el període i certifica que el servei d’atenció dels metges de capçalera en caps de setmana i festius per suplir el tancament de les consultes (i que està coordinat pel col·legi) ja és una alternativa consolidada. Els mesos de gener i desembre, lligats normalment a l’eclosió dels virus respiratoris, van ser els que més visites a pacients es van realitzar: al gener van ser 537 i al desembre, 596. Però, a més, cal sumar-hi la incidència d’una major cobertura de les permanències durant el Nadal: els dos darrers anys la consulta habilitada a la planta baixa de l’edifici de consultes externes de l’hospital ha funcionat entre el 25 de desembre i el 6 de gener de manera ininterrompuda, inclosos dies laborables. Aquest darrer Nadal els metges van fer 566 visites, i, l’anterior, 576. I segons les xifres facilitades pel ministeri de Salut, el dia de més activitat del període nadalenc 2025-2026 va ser el 5 de gener, amb 61 visites, i els que menys, el 31 de desembre i l’1 de gener, amb 30 cada jornada. El període 2024-2025 el dia rècord va ser el 28 de desembre, amb 63, i el de menor afluència, el 25 de desembre, amb 29. La informació també constata que la majoria dels pacients de Nadal van arribar després de contactar-hi directament (en més de 400 casos els dos períodes) i que, per tant, la població coneix el servei de guàrdia, malgrat que les urgències de l’hospital i el 116 també fan derivacions un cop el triatge certifica que és una patologia pròpia de l’atenció primària.
El 2025 s'ha tancat amb un 18% més de visites que les realitzades el 2024
“Aquestes dades evidencien una consolidació del servei, com mostren l’increment anual i sostingut en el temps de les visites realitzades”, van valorar des del ministeri, que també celebra la iniciativa de mantenir-les obertes durant totes les vacances de Nadal: “Permet donar el servei d’atenció primària a la ciutadania, en una època del calendari en què els metges referents tenen vacances i, a més, hi ha una incidència major de malalties que no requereixen una atenció urgent, però sí de l’atenció primària, com les malalties respiratòries que presenten un quadre lleu.”
Més de mig miler de pacients van ser atesos durant el període nadalenc
Fluctuacions mensuals
Les dades del 2025 desglossades per mesos reflecteixen que, després de les puntes del desembre i el gener, el període amb més activitat va ser el febrer, amb 350 visites, seguit del març, amb 330. En els mesos següents les xifres van baixar sempre de les 300 fins a arribar a l’agost, amb 329. El setembre i l’octubre també van baixar dels tres centenars (216 i 246, respectivament) i al novembre se’n van registrar 302.