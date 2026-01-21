CONSELL GENERAL
Concòrdia porta al ple les esmenes al pressupost tombades per la majoria
El partit planteja reduir en vuit milions d’euros el pressupost d’Andorra Turisme
Concòrdia farà demà un últim intent perquè algunes de les seves esmenes a la Llei del pressupost prosperin després de presentar ahir cinc reserves d’esmena.
La proposta de més abast és la que afecta Andorra Turisme i el ministeri de Turisme i Comerç. El partit liderat per Cerni Escalé planteja reduir en vuit milions d’euros el pressupost d’aquest àmbit per destinar-los a polítiques d’habitatge, així com crear una nova partida de dos milions d’euros per al desenvolupament d’una àrea d’innovació i creació empresarial. Entre la resta d’esmenes, Concòrdia proposa reduir en 800.000 euros la partida destinada a pavimentacions de carreteres secundàries, en considerar que el servei ja està cobert.
En l’àmbit social, el grup defensa la creació d’un pla estratègic per prevenir la soledat no desitjada, finançat amb 5.000 euros provinents d’una partida ja existent destinada a la gent gran. En paral·lel, proposa destinar 30.000 euros a la creació de tres nous centres d’autoaprenentatge del català a Andorra la Vella, Ordino i Sant Julià de Lòria.
Defensarà cinc esmenes durant la sessió del 22 de gener
Aquestes iniciatives arriben després que la majoria parlamentària rebutgés totes les esmenes presentades per la minoria durant la tramitació del pressupost.
El projecte pressupostari incorpora –a petició de la majoria– un bloc d’esmenes que amplia el pla de pensions de la funció pública a nous col·lectius, com ara el personal assalariat del SAAS i altres assimilats, i reforça els mecanismes de seguiment i gestió amb la participació de la comissió corresponent. També s’introdueix una modificació legal perquè, en cas de defunció del titular, els familiars a càrrec puguin mantenir la cobertura sanitària quatre mesos. Pel que fa a infraestructures, s’inclouen 400.000 euros per a l’ampliació de la Comella.
EL PS DEMANA AL GOVERN QUE REGULI L'HABITATGE EN SIS MESOS
El text proposa afegir una nova disposició final al projecte de llei en debat, amb el compromís explícit que el Govern presenti aquesta nova legislació sobre habitatge en el termini esmentat