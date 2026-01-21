Successos
El Centre Comercial Andorrà desmenteix un fals correu on diu que no contracten residents
El missatge ha estat manipulat segons informen des de recursos humans de l'empresa
El Centre Comercial Andorrà (CCA), ha desmentit un fals correu que circula per diversos grups de recerca de feina, on diu que no contracten andorrans ni residents. El missatge representa un correu on el candidat ha estat rebutjat, i on s'explicita, falsament, que "s'ha decidit descartar la seva candidatura perquè direcció prefereix no contractar a andorrans ni residents". "El correu està manipulat", explica la responsable de recursos humans de l'empresa, Patrícia Álvarez, comentant que "es tracta d'una resposta del CCA a un candidat que ha estat desestimada, però s'ha afegit paraules que no són certes".
Álvarez comenta que és molt difícil saber qui ha manipulat el correu "perquè rebem centenars de currículums i enviem centenars de missatges amb plantilles molt similars". Tot i això, el CCA ha demanat al responsable del grup per on s'ha compartit el missatge, a través d'un compte anònim, que l'esborri.