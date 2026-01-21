BOPA
Andorra Turisme patrocina el MoraBanc i el futbol amb 1,7 milions d'euros
L'entitat destina 1,1 milions al bàsquet i 550.000 euros a l'FC Andorra
Andorra Turisme ha fet publica la formalització del patrocini de la temporada 2025-2026 del Bàsquet Club MoraBanc Andorra i del Futbol Club Andorra, amb un import total de 1.700.000 euros.
L'entitat destinarà 1.150.000 euros a patrocinar el club "per a la difusió i promoció de la marca Andorra en el mercat espanyol", tal com surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).
Andorra Turisme també destina 550.000 euros a patrocinar el Futbol Club Andorra amb la mateixa finalitat.