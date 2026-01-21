CIBERSEGURETAT
Andbank alerta de l’augment de trucades fraudulentes que suplanten bancs
Andbank va emetre ahir un comunicat als seus clients en què va posar de manifest un increment de trucades telefòniques fraudulentes que intenten suplantar empleats d’entitats bancàries amb l’objectiu d’obtenir dades personals i credencials bancàries. L’entitat va explicar que aquestes estafes, conegudes com a vishing, consistien a fer-se passar per operadors de serveis d’atenció al client per induir els usuaris a facilitar contrasenyes, codis de verificació o autoritzar operacions que podrien comprometre la seguretat dels seus comptes.
Els experts recomanen verificar sempre la identitat del remitent i contactar directament amb l’entitat a través de canals oficials si hi ha dubtes sobre la veracitat d’una trucada. L’entitat va recordar als clients la necessitat de seguir pràctiques bàsiques de seguretat per protegir les seves dades. Aquest avís arriba en un moment en què altres institucions han alertat de l’augment de fraus similars que afecten usuaris en l’àmbit internacional, reforçant la importància de la formació dels clients davant de la proliferació d’estafes digitals.