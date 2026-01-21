EL TEMPS
El 2025 ha estat el quart any més càlid des del 1950
El 2025 ha estat el quart any més càlid des del 1950, tot just per darrere del 2022, el 2023 i el 2024. Això suposa haver viscut quatre anys consecutius amb una anomalia anual superior a un grau. De fet, cal remuntar-se fins al 2013 per trobar un any fred. A més, els deu anys més càlids des del 1950 s’han produït en els darrers vint anys. Pel que fa al 2025, la temperatura mitjana ha estat d’11,9 graus i l’anomalia de la temperatura s’ha situat en 1,3 graus positius.
La temperatura més alta de l'any va ser de 37,8 graus
Segons es desprèn de l’informe anual fet públic ahir per Acció Climàtica, el mes més càlid del 2025 va ser l’agost, en què es va arribar a una temperatura mitjana de 21,1 graus. Per contra, el desembre ha estat el termini més fred, amb uns valors que han rondat els 4,3 graus de mitjana. Entrant al detall, la temperatura més alta es va registrar el 9 d’agost al Roc de Sant Pere (1.105 metres), on es van assolir els 37,8 graus.
En el cas contrari, les Fonts d’Arinsal (2.681 metres) és on hi va haver la temperatura més baixa, quan el 21 de novembre els termòmetres van baixar fins als -16,7 graus. Hi ha hagut el doble de dies amb anomalia positiva de temperatura que amb anomalia negativa.