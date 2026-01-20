Internacional
Trump reobre la crisi per Groenlàndia i tensiona la relació amb la UE
El president dels Estats Units defensa que l’illa és "fonamental per a la seguretat nacional i mundial"
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a sacsejar la diplomàcia internacional anunciant una reunió a Davos per abordar la crisi oberta pel seu interès a controlar Groenlàndia. Ho ha fet a la seva xarxa Truth Social, on ha compartit missatges amb el president francès, Emmanuel Macron, i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte. Macron li expressa perplexitat: "No entenc què estàs fent amb Groenlàndia."
Trump defensa que l’illa és "fonamental per a la seguretat nacional i mundial" i ha assegurat que "l’hem de tenir", afirmant que Dinamarca no pot protegir-la. També ha revelat una proposta de Macron per celebrar una reunió del G-7 a París, amb la possible presència d’ucraïnesos, danesos, sirians i russos als marges de la trobada.
La Unió Europea ha convocat una cimera d’emergència dijous a Brussel·les davant l’amenaça de Trump d’imposar nous aranzels si no hi ha avenços en la seva proposta. Brussel·les ha advertit que està preparada per respondre, tot i que manté l’aposta per una sortida diplomàtica. Els Vint-i-set valoren represàlies per valor de 93.000 milions d’euros.