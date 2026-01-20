Crítica social
Roband, la cançó que critica el mercat immobiliari d'Andorra
La cantautora andorrana Carol denuncia amb el tema “Especuland” la crisi de l’habitatge
La cantant andorrana Carol ha llançat una nova cançó amb un missatge contundent sobre la situació del mercat immobiliari al país. Amb el títol "Especuland", la peça denuncia, amb to irònic i crític, l’escalada dels preus de l’habitatge i les conseqüències socials que està tenint per a gran part de la població.
Amb versos com “abans teníem casa, ara tenim incertesa” o “si no pots pagar, tranquil·litat, sempre et queda frontera avall”, Carol posa veu a una problemàtica que genera cada cop més malestar social: la dificultat creixent per accedir a un habitatge digne. La cançó apunta directament a la dinàmica especulativa del mercat i a la manca de resposta per part dels poders públics i econòmics, amb frases com “no és robatori, no, és el mercat” o “ens estan robant, culpa teva si no pots pagar”.
Especuland es converteix així en un nou himne d’indignació per a molts residents que es troben atrapats en un sistema que, segons la cantautora, “ja no protegeix les persones, sinó els interessos econòmics”.