REPORTATGE
Quan el pis no admet gossos
Entre les principals causes de l’abandonament de gossos hi ha l’habitatge. Molts dels contractes actuals no permeten animals a les vivendes i això comporta que persones amb mascotes hagin d’anar a viure temporalment a una pensió o hotel que no estan preparats per acollir animals, que acaben en un cas o altre al centre de protecció caní. Des de GosSOS, l’entitat que gestiona les instal·lacions, intenten que siguin situacions que no tinguin una repercussió negativa tant per als animals com per als propitaris. “Actualment, estem parlant amb tres propietaris per intentar que altres persones puguin adoptar el gos abans que passin pel centre”, va explicar Jesús Cardesín, responsable de GosSOS. Una alternativa que s’utilitza sobretot per a gossos que estan al final de la vida o que han de passar un postoperatori són les cases d’acollida, on hi ha 16 animals i l’associació es fa càrrec de totes les despeses associades. “Les famílies que es fan càrrec dels animals fan una labor social increïble”, va afirmar Audrey Montel, presidenta de GosSOS. Una part important dels cans que arriben al centre són d’edat avançada, “després que els cuidadors ja no en puguin tenir cura i els fills no els puguin assumir perquè als habitatges no s’hi admeten animals”, explica Cardesín.
Molts gossos acaben abandonats a causa de l’habitatge
El 2025 es van adoptar 54 gossos dels 68 que va acollir el centre, unes dades molt semblants a les del 2024, fet que evita la saturació. Gràcies a la renovació del conveni de col·laboració entre l’associació i el grup Assegur, que es va signar ahir, les persones que adoptin gaudiran d’un any d’assegurança gratuït. “Tenir un animal és una responsabilitat per a tota la vida, no només val dir que ets petfrienly”, va declarar Toni Navarro, el director del grup empresarial.