Reserva d'Esmena
PS demana al Govern que aprovi una llei per regular l'habitatge en un màxim de sis mesos
Es tractaria d'una normativa específica que fixi les bases per garantir l’accessibilitat, la regulació del lloguer i la compra de pisos
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a través del seu president suplent i conseller general, Pere Baró, ha registrat una reserva d’esmena al Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible amb l’objectiu d’impulsar una nova llei que reguli el mercat de l’habitatge a Andorra. En concret, proposen que el Govern presenti, en un termini màxim de sis mesos, una normativa específica que fixi les bases per garantir l’accessibilitat, la regulació del lloguer i la compra d’habitatges.
La iniciativa ha estat tramesa oficialment a la Sindicatura i signada pel president suplent i conseller general del grup, Pere Baró Rocamonde, que actua en virtut de l’article 100 del Reglament del Consell General. El text proposa afegir una nova disposició final al projecte de llei en debat, amb el compromís explícit que el Govern presenti aquesta nova legislació sobre habitatge en el termini esmentat.
Amb aquesta proposta, els socialdemòcrates volen reforçar les polítiques d’accés a l’habitatge i abordar una de les problemàtiques socials més rellevants al país. La formació ja ha defensat en altres ocasions la necessitat d’actuar amb urgència davant l’encariment dels preus i les dificultats d’accés a un habitatge digne per part de moltes famílies.