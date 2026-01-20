Òbit
Mor l'exconsellera general Maria Pilar Riba Font
L'exparlamentària encampadana del PS ha traspassat als 81 anys
L'exconsellera general Maria Pilar Riba Font ha mort avui als 81 anys. L'exparlamentària del Partit Socialdemòcrata (PS) va nèixer el 10 de maig de 1944 a Encamp i va ser consellera general entre el 2005 i 2011.
Durant la seva etapa parlamentària, va exercir com a vicepresidenta de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, i va representar Andorra a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia i al Consell d’Europa. En aquest darrer àmbit, va formar part de diversos comitès centrats en la igualtat de gènere, els serveis socials i la cultura.
Riba Font va destacar pel seu compromís amb les polítiques socials i d’igualtat en l’àmbit nacional i internacional.
La missa funeral per Maria Pilar Riba Font, de Casa Maset, serà divendres a les 15.30 hores a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. La família rebrà el dol divendres de 10 a 13 hores al tanatori nacional d'Encamp.
