Solidaritat
L'associació ARPA demana col·laboració per trobar un gos perdut la setmana passada
L'última localització coneguda va ser a Can Noguer fa dos dies
L'Associació Rescatista i Protectora d'Animals (ARPA) fa una crida a les xarxes socials per demanar la col·laboració ciutadana per localitzar un gos perdut la setmana passada. En Xiri, un gos de 4 anys, és de mida mitjana, marró clar, amb el musell més fosc i porta un arnès verd. Es va perdre dimecres passat, i l'última localització coneguda va ser a Can Noguer fa dos dies. "La propietaria i en Xiri estaven passejant per la zona de l'església d'Escaldes a les deu de la nit quan de cop, unes llums d'un cotxe el van espantar i va tirar fort de la corretja fins trancar-la i es va escapar direcció Engolasters", explica Jaume Vilamajor, president d'ARPA, apuntant que des del primer dia es van mobilitzar fins i tot amb 4 gossos de rastreig.
L'associació va crear un grup de rescat, que ja compta amb 45 voluntaris. El primer moment que es va tornar a saber d'en Xiri va ser el dijous, "però estava en un lloc de difícil accés i no el vam poder rescatar. I quan van venir els bombers i banders, ja havia marxat", lamenta Vilamajor. El dissabte, el xip que portava l'animal -un localitzador semblant al que es fa servir pels telèfons iphone- es va activar a la zona de la Plana i va encendre el telèfon de la propietaria. "15 voluntaris vam córrer cap allà però no el vam trobar, i després vam localitzar el xip trencat", explica el president.
El diumenge els serveis comunals d'Escaldes, així com la policia, van rebre una alerta d'alguna persona que l'havia vist a la mateixa zona, però després d'estona buscant-lo tampoc van trobar cap rastre. Per aquest motiu, comenta Vilamajor, "ahir a la nit els propietaris van fer una barbacoa, amb autorització, als berenadors d'Engolasters, per veure si en Xiri s'apropava amb l'olor del menjar", però tampoc va haver-hi sort. La cerca ha continuat avui, on quatre voluntaris han fet una menjadora amb un petit lloc per resguardar-se a una zona d'Escaldes "amb la voluntat que comenci a baixar i el poguem rescatar", afirma el president.
L'ARPA alerta que és un gos molt poruc i Vilamajor explica que "tot i que la propietaria ofereixi una recompensa, des de l'ARPA estem en contra", al·legant que "si ara surt molta gent per la recompensa, faran agafar por a en Xiri i no tornarà". L'associació no perd l'esperança i demana que si algú el localitza contacti amb el telèfon +376 321685.