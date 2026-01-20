SALUT
La incidència de les infeccions respiratòries continua a la baixa
La tercera setmana de l’any, del 12 al 18 de gener, ha acabat amb un descens de les malalties respiratòries a Andorra. Les xifres registrades pel ministeri de Salut mostren que es consolida la tendència a la baixa de les infeccions respiratòries agudes (ARI). La taxa d’incidència se situa en 155,11 casos per cada 100.000 habitants, mantenint la disminució iniciada a partir de la setmana 51, a final del desembre. Les dades del sistema de vigilància indiquen que la franja d’edat més afectada continua sent la de zero a quatre anys.
Pel que fa a la grip (ILI), la taxa d’incidència s’ha reduït a 44,77 casos per 100.000 habitants, en línia amb el descens registrat durant la primera i segona setmana del gener. Els infants d’un a quatre anys són el grup més afectat per aquesta patologia. Les xifres de vigilància virològica indiquen que el percentatge de mostres positives durant la setmana ha estat del 8,93%.