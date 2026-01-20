Bancs
El fons Telescope Biotech gestionat per Andbank tanca el 2025 com el més rendible de l'any a Espanya
El fons gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Ysios Capital registra un retorn net del 52,5 % des del llançament al febrer de 2025
El fons Telescope Biotech anuncia els seus resultats anuals: en el seu primer any de vida, després del seu llançament al febrer de 2025, ha registrat una rendibilitat neta del +52,5 % en la seva Classe Or, liderant la classificació dels Fons d'Inversió Lliure (FIL) a Espanya el 2025, segons dades de Inverco.
El fons, gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Ysios Capital, inverteix principalment en companyies que cotitzen al Nasdaq i al NYSE, seleccionant empreses i equips directius. La rendibilitat neta del fons el 2025 denominada en dòlars (la principal divisa de la cartera) va ser del +73,1 %, mentre que l'índex sectorial de referència XBI (SPDR S&P Biotech ETF) va avançar un +35,4 %, el Nasdaq un +20,4 % i el S&P 500 un +16,4 %. "Aquestes dades demostren que l'especialització, la gestió activa i el rigor en la selecció de companyies són claus en un mercat on la dispersió de retorns és molt elevada", explica Andbank en un comunicat.
El Partner a Ysios Capital i Assessor Principal de Telescope Biotech Fund, Jordi Xiol, explica que "l'any 2025 marca un punt d'inflexió estructural en el sector biotecnològic. La gran indústria farmacèutica s'enfronta a una pèrdua massiva de patents en els pròxims cinc anys i disposa de més de 600.000 milions de dòlars en caixa que necessita destinar a fusions i adquisicions per a renovar la seva cartera de productes. A Telescope utilitzem el nostre motor d'anàlisi propi per a identificar aquelles companyies que estan desenvolupant les medicines del futur i que són objectius clars d'aquesta activitat corporativa. La innovació mèdica està vivint un moment transformador, amb grans avanços per als pacients en àrees com l'oncologia, l'obesitat i les malalties rares. Sumat a una conjuntura financera favorable, això crea un entorn únic per a la inversió en el sector."
Aliança per a la inversió especialitzada
Telescope Biotech Fund va néixer de l'aliança entre Andbank, entitat especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis, i Ysios Capital, el major inversor en biotecnologia d'Espanya amb 400 milions d'euros sota gestió i una trajectòria des de 2008. Aquesta col·laboració ha permès oferir als inversors privats "accés a un sector altament tècnic amb la gestió de riscos i l'anàlisi profunda pròpies del capital de risc institucional".
El fons manté una cartera concentrada de 25 a 30 companyies, diversificada entre grans farmacèutiques, companyies validades comercialment i empreses en fase clínica "amb alt potencial de revaloració".