Successos
Ferida una dona de 36 anys en ser atropellada a Andorra la Vella
Els fets han tingut lloc a l'encreuament entre el carrer de la Grau i Prat del Rull, a la capital
Una dona de 36 anys ha resultat ferida aquest matí en un atropellament al creuament entre el carrer de la Grau i el carrer Prat del Rull, a Andorra la Vella. La policia d'Andorra ha rebut l'avís de l'accident, passats dos quarts de vuit del matí i el sinistre s'ha produït quan la conductora d'un vehicle amb matrícula andorrana ha impactat amb la vianant per causes que s’estan investigant. La dona ha estat trallada a l'hospital pels serveis d'emergència i per ara, es desconeix l'abast de les lesions que hagi pogut tenir.
Notícia pendent d'ampliació