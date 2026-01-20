tribunals
Espanya va evitar l'arribada de cinc presumptes yihadistes a Andorra el 2023
El grup va ser interceptat a l'aeroport del Prat quan es dirigia al Principat a, segons van declarar, esquiar
El 27 de gener del 2023 la policia espanyola va interceptar a l'aeroport de Barcelona un grup de viatgers procedents dels Països Baixos i en va detenir cinc d'ells, amb una expulsió vigent de 10 anys del territori espanyol dictada per motius de seguretat nacional. Als cinc se'ls vinculava amb una cèdula islamista, el grup d'Arnhem (localitat holandesa on residien o havien residit la majoria) lligada l'any 2018 amb un intent d'atemptat terrorista que va ser neutralitzat. Els cinc van declarar que arribaven a Barcelona amb destinació Andorra en un viatge d'esquí i van recórrer les ordres d'expulsió. En diferents resolucions recents, l'Audiència Nacional espanyola ha validat la legalitat de les citades ordres d'expulsió.
Els recurrents al·legaven indefensió (es van assabentar de l'ordre d'expulsió en el moment de la detenció), falta de proves i negaven la vinculació amb cap cèdula yihadista. A més, declaraven que en ser ciutadans de la UE (tenen nacionalitat neerlandesa expecte un, que és afganès) la prohibició d’entrada només es podia aplicar de manera excepcional i ben justificada, cosa que que no s’hauria complert.
L'Audiència Nacional rebutja en les resolucions del passat mes de desembre les argumentacions. S'apunta que la mesura està fonamentada en els informes de la Comissaria General d’Informació, que vinculen els detinguts amb el grup Arnhem, essent una amenaça greu contra la seguretat pública. A més, es conclou que està ben fonamentada perquè malgrat que no detalli exhaustivament totes les proves que sustentarien aquest perill (per raons de seguretat i confidencialitat), sí proporciona dades concretes sobre la relació dels recurrents amb el grup terrorista i la seva trajectòria dins d’ell. Per tant, és ajustada a dret.