SUCCESSOS
Dues dones joves detingudes per robar roba, tabac i alcohol a l’eix comercial
La policia ha detingut dues dones no residents de 30 i 34 anys per robar roba, tabac i alcohol en establiments de l’eix comercial d’Andorra la Vella per un valor superior als 800 euros. L’arrest es va efectuar diumenge a la tarda gràcies a la col·laboració del responsable de seguretat d’una de les botigues, que va permetre identificar i localitzar les dues dones i el seu vehicle, amb matrícula francesa, on havien deixat la mercaderia.
Un arrestat per possessió de múltiples drogues
Les sospitoses van ser interceptades pels agents en un aparcament, on una d’elles es trobava en possessió d’una petita quantitat de marihuana. La policia també informa que una d’elles ja va ser controlada el 2024 per robar mercaderia. Les dones han estat arrestades com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni.
D’altra banda, un home turista de 30 anys va ser arrestat el cap de setmana passat a la frontera del riu Runer en possessió de 30 mil·lilitres de cocaïna líquida, 2,62 grams d’heroïna, 0,59 grams d’haixix i 1,35 grams de marihuana. La policia també va controlar cinc turistes més per delictes contra la salut pública.
També s’han arrestat cinc persones els darrers dies per conduir sota els efectes de l’alcohol. Són homes d’entre 20 i 35 anys, quatre dels quals turistes.