Mobilitat
El Coex tallarà la carretera General 2 a Soldeu per fer baixar un allau avui a les deu de la nit
El servei també tancarà la General 3 a Arcalís demà a les set del matí per provocar la caiguda de neu
El Coex tallarà a les deu de la nit d'avui la carretera General 2 a l'altura de Soldeu per fer baixar una allau a la zona de la Guardiola de Soldeu. El servei informa que farà el mateix demà al matí, al voltant de les set, a la carretera General 3 a l'altura de Soldeu per fer baixar una altra allau a la zona de l'Hortell. Les carreteres es reobriran una vegada caigui tota la neu i es netegi la via.
La prefactura de l'Arieja també ha informat que demà, entre les 8.15 i les 9 hores, es tallarà l'RN20 i l'RN320 entre l'Hospitalet-près-l'Andorra i l'aparcament de l'Exargue per fer baixar una allau.
El Coex informa que tot i que no hi ha una gran acumulació de neu en aquestes zones, els tirs es duen a terme per precaució. Les nevades que han afectat avui a Andorra, han deixat més de deu centímetres en aquests sectors i per evitar riscos, el Coex fa baixar la neu acumulada.