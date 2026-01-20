Ciberseguretat
Andbank alerta sobre l’augment de trucades fraudulentes que suplanten entitats bancàries
Els ciberdelinqüents es fan passar per empleats d’entitats bancàries amb l’objectiu d’obtenir informació confidencial
Andbank ha enviat un missatge informatiu a tots els seus clients per advertir-los de l’existència de trucades telefòniques fraudulentes, una pràctica coneguda com a vishing, en què ciberdelinqüents es fan passar per empleats d’entitats bancàries o per serveis d’atenció al client amb l’objectiu d’obtenir informació confidencial o provocar operacions no autoritzades.
En el correu electrònic, l’entitat assenyala que aquest tipus de trucades tenen com a finalitat que la víctima faciliti dades personals, contrasenyes o codis de verificació, o bé que autoritzi accions que poden comprometre la seguretat del seu compte. El banc adverteix que qualsevol comunicació telefònica d’aquest tipus ha de generar “desconfiança immediata”.
Andbank també alerta sobre situacions en què els estafadors demanen la instal·lació de programari o es presenten com a suposats serveis tècnics, una pràctica que identifica com un senyal clar de possible frau. En aquest sentit, l’entitat recorda la importància de mantenir-se alerta i seguir mesures bàsiques de seguretat per evitar caure en aquest tipus d’enganys.