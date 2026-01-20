Formació
580 joves participen en tallers pràctics de nivologia i rescat en col·laboració amb Protecció Civil
Són alumnes dels tres sistemes educatius d'Andorra, amb edats compreses entre els 10 i els 14 anys i la iniciativa es continuarà fent fins al 9 de març
El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, amb el suport del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha posat en marxa un nou cicle de tallers sobre nivologia i actuació en cas d’allau, adreçat als estudiants d’entre 10 i 14 anys dels tres sistemes educatius andorrans. La iniciativa, que s’allargarà fins al 9 de març, forma part del curs de capacitació bàsica en protecció civil que es desenvolupa a les escoles des del 2012, amb l’objectiu de preparar els joves per actuar de manera ràpida i segura davant situacions de risc natural.
En total, participen 168 alumnes de 13 i 14 anys de l’Escola Andorrana i 412 alumnes de 10 i 11 anys dels sistemes espanyol i francès, mitjançant l’Àrea de Formació Andorrana. El taller combina teoria i pràctica sobre el terreny, incloent-hi lectures del Butlletí de Perill d’Allaus i pràctiques amb el material de rescat (Detector de Víctimes d’Allaus, pala i sonda). Les estacions d’esquí col·laboren cedint els espais i professionals, i l’equip formador compta amb membres de Protecció Civil, Bombers i la Creu Roja Andorrana.
Tot i que el gruix de les sessions comença aquesta setmana, una primera tanda es va fer al desembre amb alumnes del Lycée Comte de Foix d’entre 16 i 18 anys, dins de l’optativa “activitats de natura”. Aquesta segona participació del centre francès reflecteix la voluntat de formar els joves que més probabilitats tenen de sortir de manera autònoma a la muntanya.