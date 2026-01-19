Madrid
Torres defensa el model turístic sostenible d'Andorra a la conferència iberoamericana
El ministre de Turisme també ha mantingut reunions bilaterals amb Mèxic i Colòmbia
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat en la XIII Conferència Iberoamericana de Ministres de Turisme, celebrada a Alcalá de Henares (Madrid), on ha defensat el model turístic andorrà basat en la qualitat, la innovació i la sostenibilitat. En el marc d’aquesta trobada, els representants dels 22 països iberoamericans han adoptat una declaració conjunta que situa el turisme com a eix estratègic per al desenvolupament econòmic i social de la regió.
Durant la seva intervenció a la taula rodona sobre competitivitat, innovació i digitalització, Torres ha exposat iniciatives com l’estudi de capacitat de càrrega, el segell de qualitat Andorra Selected i l’aposta per esdeveniments culturals, esportius i gastronòmics per desestacionalitzar l’oferta turística. També ha ressaltat la importància de la promoció digital i la projecció internacional del país com a destinació pirinenca de referència.
Torres també ha mantingut trobades bilaterals amb els viceministres de Turisme de Mèxic i Colòmbia, dos mercats considerats estratègics per a la promoció del Principat. En aquestes reunions s’ha destacat la bona acollida que té Andorra entre operadors d’aquests països i s’han explorat vies de col·laboració per impulsar l’intercanvi turístic i cultural.