EL SECTOR TÉ MAJORITÀRIAMENT PERSONAL FEMENÍ
Protocols per netejar vestidors d’homes
Els gimnasos comunals expliquen com es gestiona la higiene per evitar situacions incòmodes
El sector de la neteja continua sent un àmbit laboral copat per personal femení. Aquesta situació genera la necessitat d’establir mesures de funcionament concretes per a casos particulars com ara la neteja de vestidors masculins en equipaments esportius. Tal com ja va explicar al Diari, al complex esportiu d’Encamp es van registrar queixes per part d’usuaris que van indicar que les treballadores de la neteja entraven al vestidor d’homes mentre s’estaven dutxant, cosa que generava moments d’incomoditat. Recentment, s’ha incorporat un home per fer aquestes tasques.
Encamp ha incorporat personal masculí per fer la tasca
Però la realitat és que es tracta essencialment de treballadores, tal com apunten des d’altres corporacions. Les diverses fonts consultades expliquen la manera de procedir per tal de no pertorbar ni els usuaris ni tampoc les treballadores. Tots els centres esportius parroquials coincideixen que s’ha de prioritzar el moment que no hi hagi ningú als vestidors per tal de netejar-los i que si hi hagués algú, que sigui el nombre més petit de persones possible, com a molt quatre homes, sinó la feina es fa en un altre moment del dia. El protocol que se segueix és que un cop l’empleada ha d’entrar, truca a la porta per confirmar que no hi ha ningú o demana permís per fer-ho i, un cop a dins, ha de col·locar un cartell a l’entrada per informar els usuaris que en aquell moment s’estan portant a terme tasques de neteja. En la majoria dels casos, l’equip de treball està compost al 100% per dones.
El comú d’Escaldes-Engordany va explicar que al Pavelló Prat Gran o al Prat del Roure es fa una higiene de les instal·lacions al vespre, en un moment que a les instal·lacions ja no hi ha gent. Al comú d’Ordino procedeix de manera similar: fan una neteja profunda a primera hora, quan encara està tancat, i durant el dia només tornen al migdia per reposar el material essencial, com pot ser paper higiènic, i comprovar que tot estigui en condicions adequades. I és que l’afluència de gent durant tot el dia obliga a acudir-hi més d’un cop per controlar que les instal·lacions no s’embrutin en excés. La directora de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, ja va recordar fa uns dies que “totes les empreses estan obligades a disposar de protocols d’actuació davant possibles situacions d’assetjament i, en el cas de les més grans, també d’un pla d’igualtat, eines que haurien de servir precisament per evitar moments de risc o incomoditat tant per als usuaris com per al personal”. Va indicar que s’ha d’aplicar el “sentit comú”.