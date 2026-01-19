FRAU
Més d’un centenar d’infraccions per contraban a la Farga de Moles
L’Agència Tributària espanyola va informar que en el decurs de l’any passat va recaptar 117.246 euros procedents de 117 infraccions administratives relacionades amb el contraban de tabac i detectades a la duana de la Farga de Moles. Segons la informació de l’agència ANA, les actuacions van comportar el decomís d’11.850 paquets de cigarrets, 138,5 quilos de picadura de tabac i 2.212 puros i cigarretes petites, tant dins com fora del recinte duaner. En comparació amb l’any anterior, ha pujat el valor econòmic dels decomisos, ja que el 2024 van ser 86.274 euros recaptats. El nombre d’infraccions ha estat similar (117 per 114 l’any anterior).