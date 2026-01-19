Duana
Espanya recapta 117.246 euros en 117 infraccions per contraban de tabac procedent d'Andorra
El 2024 es van obtenir 86.274 euros per 114 faltes
Les dades publicades per l'Agència Tributària d'Espanya confirmen que a la zona fronterera entre Catalunya i Andorra - la duana de la Farga de Moles- s'han recaptat un total de 117.246 euros durant l'any 2025 per 117 infraccions administratives relacionades amb el contraban de tabac, un volum similar al del 2024, quan se'n van interposar 114. A més, s'han decomissat 11.850 paquets de cigarretes, 138,5 quilograms de picadura de tabac i 2.212 puros i cigarretes petites, tant a dins, com a fora de la duana, ja que el contraban no es limita exclusivament a les intervencions efectuades a la duana de la Farga de Moles.
Els diners obtinguts per les infraccions són força superiors al de l'any anterior, quan la xifra va ser de 86.274 euros i el mateix succeeix amb la picadura de tabac intervinguda, on la quantitat decomissada gairebé es duplica respecte al 2024.
Els límits que marca l'Agència Tributària espanyola per evitar interceptar la mercaderia als viatgers procedents d'Andorra són els següents: es permet transportar un màxim de 300 unitats de cigarretes, que equivaldria a un cartró i mig, 150 unitats de puros petits, com a molt i 400 grams de tabac de picadura.