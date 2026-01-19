METEOROLOGIA
L’acumulació de neu i el vent mantenen el risc d’allaus en 4
La precipitació de la nit de dissabte a diumenge va deixar gruixos de fins a 30 centímetres i als 2.000 metres el mantell arriba als 100
La nevada de la tarda-nit de dissabte a diumenge va deixar gruixos de fins a 30 centímetres, segons la informació difosa pel servei meteorològic. L’estació ubicada a Perafita va marcar el rècord del darrer episodi hivernal, i a prop es van situar Caborreu (28 centímetres) o Setúria (25 centímetres). Les acumulacions de neu són notables en alçada, tal com recollia el darrer butlletí d’allaus d’ahir, que va confirmar que es manté el risc 4 sobre 5 d’allaus a 2.100 metres d’alçada. El mantell nival fora pista arriba al metre a la zona nord i la informació alertava sobre la presència de plaques de vent difícilment identificables, que sumades a la neu recent representen la principal font de perill. Fins i tot un únic practicant d’esports d’hivern pot en alguns indrets desencadenar allaus, també de mida gran, s’alertava en el butlletí. La previsió meteorològica no dona treva i per a avui estan previstes noves precipitacions a partir dels 1.500 metres.
Trobada de meteoròlegs
Precisament aquest cap de setmana l’estació de Pal-Arinsal va acollir la 9a trobada anual de meteoròlegs, l’Andorra Weather Meeting, que aquesta edició va tenir el rècord d’assistents, amb 25 professionals de 10 països, i representants de mitjans i institucions d’arreu d’Europa, així com del Brasil i dels Estats Units, que van abordar fenòmens com la formació d’huracans i la incidència de l’escalfament global.