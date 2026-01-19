ACCIDENTS
Una jove de 27 anys perd el control del seu vehicle i bolca a Erts
La jornada d’ahir va deixar dos accidents, un a Erts i l’altre a Incles. A la tarda es va produir el de la carretera d’Erts, on una jove de 27 anys va perdre el control del vehicle i va bolcar a la calçada. El sinistre va provocar només danys materials i els bombers van rebre l’avís a les 15.30 hores i s’hi van mobilitzar també la policia i el servei de circulació. L’altre accident –el d’Incles– va tenir lloc a les 4.40 hores del matí, a la carretera general 2, al punt quilomètric 16,500. El sinistre va implicar un únic vehicle amb matrícula d’Itàlia. El conductor i únic ocupant del turisme, un home de 37 anys, va resultar ferit.
Aquests dos accidents es van sumar a tres més que es van produir dissabte, la qual cosa deixa un cap de setmana marcat per les incidències a la carretera. El primer de dissabte va ser a les 16.59 hores a la carretera general 3, al punt quilomètric 7,500, a Ordino, on es va produir un atropellament. El segon accident es va registrar a les 17.55 hores al túnel d’Envalira, vessant Grau Roig. Un turisme amb matrícula d’Espanya va perdre el control, va impactar contra un bloc de ciment i va deixar la conductora ferida. Un altre accident es va produir a les 18.12 hores a la carretera general 3, a la Massana, i va deixar una dona ferida.