Successos

Ferida una dona de 34 anys en un accident a l'avinguda Santa Coloma

El sinistre ha tingut lloc al voltant de les deu del matí

Un vehicle de la policia.

Un vehicle de la policia.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Una dona de 34 anys ha resultat ferida en una accident a l'altura número 97 de l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella aquest matí. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les deu, quan dos vehicles amb matrícula andorrana han topat i la dona, que anava de copilot, ha resultat ferida. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat una patrulla de la policia i dues ambulàncies de bombers.

tracking