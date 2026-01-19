Successos
Ferida una dona de 34 anys en un accident a l'avinguda Santa Coloma
El sinistre ha tingut lloc al voltant de les deu del matí
Una dona de 34 anys ha resultat ferida en una accident a l'altura número 97 de l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella aquest matí. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les deu, quan dos vehicles amb matrícula andorrana han topat i la dona, que anava de copilot, ha resultat ferida. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat una patrulla de la policia i dues ambulàncies de bombers.