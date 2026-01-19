Mobilitat
Fase groga per circular a partir del port d'Envalira
És obligatori l'ús d'equipaments o pneumàtics especials
El servei de mobilitat d'Andorra ha activat la frase groga per circular per la carretera General 2 a partir del port d'Envalira. Fins a les 13 hores també estava activada a la carretera General 3 a l'accés a Arcalís i a la carretera General 4 a l'altura del coll de la Botella. Això vol dir que és obligatori l'ús d'equipaments o pneumàtics especials, no està permès circular a més de 60 quilòmetres per hora, cal disminuir la velocitat i evitar qualsevol maniobra brusca. A més, està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal.