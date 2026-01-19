Educació
El Centre de Formació al Llarg de la Vida obre inscripcions per a 73 cursos gratuïts al segon semestre
Les sessions s'impartiran de febrer a juny i el termini d'inscripcions finalitza el 29 de gener
El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) ha obert aquest dilluns, 19 de gener, el període d’inscripcions per als 73 cursos gratuïts de formació continuada professional i preparació de proves oficials del segon semestre del curs acadèmic. Les formacions s’impartiran de febrer a juny, i el termini d’inscripció finalitzarà el 29 de gener. Les sol·licituds es poden tramitar a través del web oficial del centre: www.cflv.ad
Aquesta nova programació ofereix una àmplia varietat de cursos pensats per al desenvolupament personal i professional de la ciutadania, amb propostes que responen a les necessitats actuals del mercat laboral i de la societat. Es reforcen àmbits com la comunicació, les competències digitals, el treball en equip, el creixement personal i els coneixements específics del país.
Entre les novetats d’aquest semestre destaquen propostes com Sostenibilitat bàsica a la vida quotidiana i laboral, Eines pràctiques per transformar la teva vida amb la PNL, Coaching per potenciar el creixement personal i professional, Com i què escriure a les xarxes socials perquè et llegeixin i t’estimin, o Fes que et trobin a Google. També s’inclouen tallers tècnics com Aprèn a fer i editar imatges professionals amb el mòbil o Excel 4.