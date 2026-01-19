Consell Superior de la Justícia
El CSJ estrena un cercador de jurisprudència que permet consultar més de 15.000 sentències
L’eina permet consultar resolucions judicials gràcies a la intel·ligència artificial i recerca semàntica i està pensada per a juristes, periodistes i ciutadania
El Consell Superior de la Justícia ha posat avui en marxa el nou cercador de jurisprudència d’Andorra, una plataforma digital pionera que permet consultar més de 15.000 resolucions judicials de forma àgil, precisa i intel·ligent. L’eina, que ja s’ha incorporat al web institucional del Consell, surt de la fase de preproducció i es converteix en el recurs públic de recerca jurídica més potent de l’entorn, especialment pensat per a juristes, periodistes i ciutadania.
Amb una interfície moderna i intuïtiva, el cercador permet navegar jeràrquicament a través d’un tesaurus amb més de 4.000 termes temàtics i clau. Els resultats inclouen resums de cada sentència, filtres personalitzables i accés directe al BOPA. A més, incorpora classificació automàtica amb intel·ligència artificial, identificador ECLI per a la interoperabilitat europea, i funcionalitats avançades com la cerca per llenguatge natural o operadors booleans.
El Consell preveu millorar encara més el sistema durant el 2026 amb alertes temàtiques, classificació per aprenentatge automàtic i noves opcions de personalització. “Aquest cercador reforça la seguretat jurídica i apropa la justícia a la societat amb transparència i modernitat”, ha afirmat Ramon Camp, responsable de l’àrea de documentació. El projecte ha estat desenvolupat gràcies al conveni amb el Centre de Documentació Judicial d’Espanya (CENDOJ).