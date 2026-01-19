Animals de companyia

54 gossos adoptats el 2025

L’associació GosSOS i Assegur han renovat el conveni aquest matí

La presidenta de GosSos durant la renovació del conveni amb Assegur.

La presidenta de GosSos durant la renovació del conveni amb Assegur.P.Z.

Paula Zeppa
Paula Zeppa
Andorra la Vella

L'any passat es van adoptar 54 gossos a Andorra, una xifra molt positiva per a la presidenta de l'associació GosSOS, Audrey Montel. Aquest matí s'ha renovat el conveni de col·laboració entre l'associació i Assegur, amb la finalitat d'incentivar i ajudar a les famílies i persones que vulguin adoptar. "Estem molt contents de renovar aquest conveni i continuarem treballant perquè més gossos puguin trobar un allar per sempre", ha explicat Montel.

El director comercial d'Assegur Andorra, Jesús Cardesín, ha explicat, que a la protectora van arribar 68 gossos, que estan classificats en 43 cessions, 12 gossos trobats i 13 gossos que han sigut trobats però retornats als seus respectius propietaris. La tendència és estabilitzar les dades, ja que han sigut molt semblants a les del 2024, després d'anys difícils entre el 2020 i el 2023.

Unes xifres que explica, estan relacionades amb el problema de l’habitatge, ja que, hi ha moltes famílies que es veuen obligades a donar o no adoptar animals perquè en els seus contractes no accepten animals. “Actualment, estem parlant amb 3 propietaris perquè aquests gossos puguin estar amb la seva família” afirma.

Pel que fa a les adopcions, va haver-hi 74 sortides, sent 54 adopcions, 7 defuncions i 13 gossos que han sigut retornats a l'associació. També hi ha 16 cases d’acollida, on els animals poden passar les últimes setmanes de la seva vida d’una manera més digne.

El conveni de col·laboració diu que a les persones que adopten un gos, Assegur els regala un any d’assegurança, per les despeses imprevistes que pot ocasionar. També col·laboren amb el calendari solidari de GosSOS i ajuden a donar visibilitat a les xarxes socials, perquè més gent ho sàpiga i hi hagi més adopcions. A més, els diners recaptats amb el calendari es destinen íntegrament a l'associació. “Tenir un animal és una responsabilitat de per vida”, assegura Toni Navarro.

