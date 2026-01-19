Animals de companyia
54 gossos adoptats el 2025
L’associació GosSOS i Assegur han renovat el conveni aquest matí
L'any passat es van adoptar 54 gossos a Andorra, una xifra molt positiva per a la presidenta de l'associació GosSOS, Audrey Montel. Aquest matí s'ha renovat el conveni de col·laboració entre l'associació i Assegur, amb la finalitat d'incentivar i ajudar a les famílies i persones que vulguin adoptar. "Estem molt contents de renovar aquest conveni i continuarem treballant perquè més gossos puguin trobar un allar per sempre", ha explicat Montel.
El director comercial d'Assegur Andorra, Jesús Cardesín, ha explicat, que a la protectora van arribar 68 gossos, que estan classificats en 43 cessions, 12 gossos trobats i 13 gossos que han sigut trobats però retornats als seus respectius propietaris. La tendència és estabilitzar les dades, ja que han sigut molt semblants a les del 2024, després d'anys difícils entre el 2020 i el 2023.
Unes xifres que explica, estan relacionades amb el problema de l’habitatge, ja que, hi ha moltes famílies que es veuen obligades a donar o no adoptar animals perquè en els seus contractes no accepten animals. “Actualment, estem parlant amb 3 propietaris perquè aquests gossos puguin estar amb la seva família” afirma.
Pel que fa a les adopcions, va haver-hi 74 sortides, sent 54 adopcions, 7 defuncions i 13 gossos que han sigut retornats a l'associació. També hi ha 16 cases d’acollida, on els animals poden passar les últimes setmanes de la seva vida d’una manera més digne.
El conveni de col·laboració diu que a les persones que adopten un gos, Assegur els regala un any d’assegurança, per les despeses imprevistes que pot ocasionar. També col·laboren amb el calendari solidari de GosSOS i ajuden a donar visibilitat a les xarxes socials, perquè més gent ho sàpiga i hi hagi més adopcions. A més, els diners recaptats amb el calendari es destinen íntegrament a l'associació. “Tenir un animal és una responsabilitat de per vida”, assegura Toni Navarro.