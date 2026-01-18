SUCCESSOS
Quatre persones ferides en quatre accidents de trànsit en menys de 24 hores
Un sinistre a Incles aquesta matinada se suma a tres accidents registrats ahir a Ordino, Encamp i la Massana
La policia ha informat de quatre accidents de trànsit registrats entre ahir i la matinada d’avui que han deixat quatre persones ferides a diferents punts de la xarxa viària del país. El darrer accident ha tingut lloc avui a les 4.40 hores, a la carretera general 2, al punt quilomètric 16,500, a Incles. El sinistre ha implicat un únic vehicle amb matrícula d’Itàlia. El conductor i únic ocupant del turisme, un home de 37 anys, ha resultat ferit.
Prèviament, ahir a la tarda es van produir tres accidents més. El primer va ser a les 16.59 hores a la carretera general 3, al punt quilomètric 7,500, a Ordino, on es va produir un atropellament. Un turisme amb matrícula del Principat va col·lidir amb una vianant, una dona de 31 anys, que va resultar ferida. El segon accident es va registrar a les 17.55 hores al túnel d’Envalira, vessant Grau Roig, a Encamp. Un turisme amb matrícula d’Espanya va perdre el control i va impactar contra un bloc de ciment. Com a conseqüència del xoc, una de les ocupants del vehicle, una dona de 26 anys, va resultar ferida.
Un altre accident es va produir a les 18.12 hores a la carretera general 3, al punt quilomètric 3,300, a la Massana. El sinistre va implicar dos vehicles, un amb matrícula d’Espanya i l’altre del Principat. En aquest cas, una dona de 82 anys, ocupant del turisme amb matrícula andorrana, va resultar ferida.