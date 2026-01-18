MERCAT LABORAL
Només el 10% dels aturats acumulen més d’un any sense feina
Només el 10,6% dels 198 demandants de feina inscrits al Servei d’Ocupació a finals del passat desembre, un total de 21 persones, es trobaven en situació d’atur de llarga durada: acumulaven més d’un any sense tenir un lloc de treball. La gran majoria, 166 persones (83,8%), feia menys de sis mesos que estaven desocupades, mentre que 7 (3,5%) acumulaven entre 6 i 12 mesos sense feina. Una última persona era jubilada.
La xifra dels desocupats baixa a dades del 2014
Els 198 inscrits del desembre representen la xifra més baixa de desocupats dels darrers 11 anys i una disminució de 43 persones (-17,8%) respecte al mateix mes del 2024, quan n’hi havia 241. Pel que fa al perfil dels demandants, 104 eren dones (52,5%) i 94 homes (47,5%). El grup d’edat més representat era el de 40 a 59 anys, amb 84 persones (42,4%), seguit dels joves de 18 a 25 anys amb 40 persones (20,2%). En relació amb la nacionalitat, 92 inscrits eren andorrans (46,5%), 57 espanyols (28,8%) i 29 tenien altres nacionalitats (14,6%). A més, 117 persones (59,1%) acumulaven més de 19 anys de residència al país.
D’altra banda, les empreses oferien 1.727 llocs de treball, una caiguda de 182 ofertes (-9,5%) respecte al novembre i 132 menys (-7,1%) que el desembre del 2024. Els sectors amb més vacants són la construcció i oficis qualificats (680 llocs; 39,4%), serveis i restauració (411 llocs; 23,8%) i treballadors no qualificats (325 llocs; 18,8%).