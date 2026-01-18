ÒBIT
Mor Joan Quera, director general durant vuit anys i exconseller de MoraBanc
Joan Quera Font va morir divendres a Barcelona als 69 anys. L’executiu bancari va estar lligat durant molts anys al que llavors era Banc Internacional-Banca Mora i després va esdevenir MoraBanc. En va ser director general i, posteriorment, conseller director general en el període comprès entre el 2003 i el 2011, anys clau en l’andorranització de l’entitat. La culminació i va ser l’any 2006 quan els socis fundadors (les famílies Mora i Aristot) adquirien la participació que l’espanyol BBVA ostentava al banc des del 1970. Precisament, Quera havia arribat a Andorra procedent dels serveis centrals de BBVA. La trajectòria professional l’havia dut amb anterioritat a companyies com Bankinter.
Després de deixar les tasques executives va continuar com a conseller de l’entitat ja reconvertida en MoraBanc fins que el 2021 va finalitzar el mandat. Sis anys abans, el 2015, va ser un dels experts financers que va assumir una cadira del consell d’administració de BPA quan es va intervenir l’entitat i destituir la seva cúpula. Unes funcions que van finalitzar amb la creació de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).
La família va informar que la vetlla pel difunt tindrà lloc avui partir de les 12.30 hores al tanatori barceloní de Sant Gervasi. La missa funeral se celebrà demà al mateix tanatori a les 11 hores.