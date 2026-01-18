TROBADA
L’Andorra Weather Meeting reuneix 25 meteoròlegs de 10 països a Pal Arinsal
La 9a edició consolida el caràcter internacional de la trobada amb ponències de destacats experts i un programa de neu, natura i divulgació
L’estació de Pal Arinsal ha acollit aquest cap de setmana la 9a trobada anual de meteoròlegs, l’Andorra Weather Meeting, una cita que reuneix professionals del temps per compartir experiències i coneixements. Aquesta edició ha registrat el rècord d’assistents, amb 25 professionals procedents de 10 països, i ha consolidat el seu caràcter internacional amb representants de mitjans i institucions d’arreu d’Europa, així com del Brasil i dels Estats Units.
La trobada ha comptat amb ponències del Dr. Paul D. Williams de la University of Reading, d’Ariel Rodríguez de Telemundo Florida, de Laura Tobin d’ITV i de Carlo Buontempo de Copernicus. Williams ha analitzat com l’escalfament global està modificant els corrents en jet i incrementant la turbulència en vols comercials, mentre que Rodríguez ha explicat la formació i organització dels huracans i els mecanismes d’intensificació sobtada. Buontempo ha presentat Global Climate Highlights en una intervenció telemàtica, i Tobin ha presentat PlayStation Climate Station, una experiència interactiva per acostar la ciència climàtica al gran públic.
A més de les sessions tècniques, els participants han pogut gaudir d’un programa d’activitats a les estacions andorranes, amb matins d’esquí a Pal Arinsal i al sector Grau Roig de Grandvalira, i una presentació sobre el procés de creació de neu de cultiu. També s’ha ofert un programa gastronòmic amb restaurants de la zona i una visita a les instal·lacions reformades del Caldea Spa, incloent-hi les tasses d’hidromassatge, el nou llac exterior i els banys indoromans.
La trobada ha reunit representants de mitjans com RTVA, TVE, Telecinco, Cuatro, La Sexta, TV3, Meteocat, RAC1, Betevé, CMMedia, EITB, Skynews, ITV, STV, VMT, RTL, RTPI, SVT i TVP, així com meteoròlegs del Brasil (RPC) i, per primera vegada, dels Estats Units (Telemundo). Aquesta presència internacional reforça l’interès creixent per l’esdeveniment i la seva projecció fora del continent europeu.