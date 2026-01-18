TRANSPORT
L’aeroport d’Andorra–La Seu tanca el 2025 amb rècord de passatgers
La infraestructura registra 19.160 viatgers i incrementa un 15% el nombre d’operacions respecte de l’any anterior
L’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell ha assolit durant el 2025 el rècord anual de passatgers, amb un total de 19.160 viatgers, segons les dades fetes públiques per la Generalitat de Catalunya. La xifra suposa un increment del 18% en comparació amb el 2024, quan es van comptabilitzar 16.188 usuaris.
El creixement s’ha produït gràcies a les connexions regulars amb Palma i Madrid, operades dos dies a la setmana, que han consolidat l’activitat comercial de l’aeroport. Pel que fa a les operacions, la infraestructura ha registrat 6.187 moviments al llarg de l’any, un 15% més que el 2024, quan se’n van comptar 5.396.
De cara al 2026, està prevista una ampliació de les instal·lacions, amb l’inici de les obres aquest mateix any, per donar resposta a l’alta demanda d’espais d’hangar. El projecte contempla la construcció de nou hangars sobre una superfície de 7.200 metres quadrats. L'aeroport disposa actualment de dinou hangars adjudicats, i els espais existents ja es troben ocupats o en fase de construcció.
Durant el 2025, l’aeroport també ha arribat a un acord amb els operadors de parapent d’Organyà per compatibilitzar aquesta activitat amb l’operativa aeroportuària. La coordinació s’ha dut a terme amb la participació de la DGAC, l’AESA i la Federació Aèria Catalana, i preveu la implantació del control aeri a partir de l’estiu del 2026.
Els Grups de Rescat d’Actuacions Especials (GRAE) han iniciat els treballs per a la construcció de les seves noves instal·lacions a l’aeroport, amb la previsió que hi tinguin la seva base 45 persones.