METEOROLOGIA
Diumenge ennuvolat al Principat amb precipitacions febles i risc elevat d’allaus
Les autoritats recomanen eleccions prudents en excursions a la muntanya
Les previsions meteorològiques indiquen un diumenge marcat per un cel majoritàriament ennuvolat, tot i l’obertura d’alguna clariana puntual, segons ha informat el Servei Meteorològic. L’organisme explica que la pertorbació es desplaçarà cap al Mediterrani i donarà lloc a una nova llevantada que afectarà el país amb precipitacions més minses que les registrades ahir i sense vent destacable.
Malgrat la millora relativa del temps, el Servei Meteorològic manté l’alerta pel risc elevat d’allaus, que se situa en un nivell de 4 sobre 5. L’organisme adverteix que les plaques de vent poden desencadenar-se amb facilitat, especialment en orientacions d’oest fins al nord-est pel vessant nord, a partir dels 2.100 metres d’altitud.
En aquest context, s’assenyala que fins i tot el pas d’un sol practicant d’esports d’hivern pot provocar allaus en alguns indrets, incloses allaus de mida gran. Davant d’aquesta situació, es recomana extremar les precaucions a la muntanya i informar-se de les condicions abans de realitzar qualsevol activitat en zones d’alta muntanya.