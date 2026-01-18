SALUT
Deu pacients d’Andorra van rebre un òrgan a Catalunya el 2025
Una desena de residents es trobaven en llista d’espera el 31 de desembre
Una desena de pacients residents a Andorra van rebre un òrgan en centres sanitaris catalans l’any passat, una xifra que suposa un increment respecte als set trasplantaments practicats el 2024. Així ho ha fet públic l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) en el balanç anual, apuntant que del total de trasplantaments realitzats a residents andorrans en centres sanitaris catalans, set van ser de ronyons, dos de cor i un de pulmons.
Es van registrar 14 donacions de còrnia a l’Hospital de Meritxell
La xifra ha augmentat respecte al 2024, quan hi va haver set trasplantaments d’òrgans, quatre dels quals renals, un hepàtic i dos cardíacs. El conjunt d’òrgans van ser donats per persones difuntes a excepció d’un ronyó, que va ser donat per una persona viva. En aquest sentit, el 2024 hi va haver dues persones vives que van donar un ronyó.
Hi va haver dos residents que van fer efectiva la donació a Catalunya
L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell es va situar com el 28è centre sanitari en nombre donacions de cadàvers de teixits a Catalunya. En total, se’n van registrar 14 de teixit corneal, l’únic tipus de teixit que actualment es pot donar i enviar a Catalunya des d’Andorra. La xifra aportada per Andorra s’apropa molt a les setze del conjunt de centres d’altres comunitats autònomes a Catalunya.
Les donacions van ser possibles gràcies al conveni signat el passat mes de maig entre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el ministeri de Salut, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic de Barcelona. L’objectiu del ministeri de Salut era aconseguir entre 10 i 20 donacions de còrnia a l’any, i la fita s’ha complert, ja que amb set mesos s’ha superat la quantitat mínima desitjada.
L’Organització Catalana de Trasplantaments també detalla que durant el 2025 hi va haver dos donants residents a Andorra que van fer efectiva la donació d’òrgans a Catalunya, perquè van morir en territori veí.
Llista d'espera
Una desena de residents es trobaven, el 31 de desembre del 2025, en llista d’espera per rebre un trasplantament d’òrgan en un centre sanitari català. Segons les dades de l’OCATT, nou d’aquests pacients estaven esperant un trasplantament renal, i un altre es trobava a l’espera d’un trasplantament de pàncrees.
La composició de la llista no ha variat pel que fa al nombre total de persones que esperen un òrgan respecte a l’any anterior, quan també s’hi registraven deu residents. El 2024 també hi havia nou pacients a l’espera d’un ronyó, però la desena persona era a la llista per un trasplantament pulmonar en un centre sanitari de Catalunya.
Els trasplantaments renals continuen sent els més necessitats entre els pacients andorrans, com reflecteixen les xifres dels darrers dos anys.