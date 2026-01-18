SALUT
La Creu Roja adverteix que la soledat entre joves i la gent gran és cada cop creixent
La presidenta de l'entitat, Vicky Marrugat, indica que les xarxes socials i els canvis en les relacions familiars accentuen la situació
La presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat, ha alertat en una entrevista a l'Agència de Notícies Andorrana (ANA) que la salut mental i la soledat són dues de les grans preocupacions socials actuals, tant entre la gent gran com entre els joves. “No calen dades per veure que el jovent està cada vegada més sol i amb trastorns a edats molt joves”, adverteix Marrugat.
Segons explica, les xarxes socials i els canvis en les relacions familiars han accentuat aquesta situació. “La soledat no és només del jovent, és de la societat sencera, però en els joves és especialment preocupant perquè són el futur”, apunta. La Creu Roja aposta per projectes de prevenció, acompanyament i iniciatives intergeneracionals per reforçar els vincles socials.
Aquesta demanda de Creu Roja coincideix amb l'advertència del baròmetre presentat per Andorra Recerca i Innovació que indicava que un 32,6% de la població presenta símptomes compatibles amb un trastorn d’ansietat, mentre que un 37,1% podria patir depressió. Tot i que aquestes xifres mostren una lleugera estabilització respecte a l’any anterior, continuen molt per sobre dels valors prepandèmics.
A més, el 10% de la població afirma sentir-se sola sovint o sempre. Els perfils més afectats són “la gent jove o gent de 45 a 64 anys, la qual proporcionalment se sent més sola”. “És un tema molt més complex”, va detallar el cal l'àrea de sociologia de l'ens, Joan Micó, tot afegint que AR+i preveu fer un estudi específic de la solitud durant el 2026, una iniciativa que celebra Marrugat.
En aquest sentit, l’envelliment progressiu de la societat andorrana és un altre dels eixos que marcaran l’acció de la Creu Roja els pròxims anys. “Hi ha un envelliment i una soledat creixent dins la societat, i això és un dels grans reptes que hem d’afrontar”, assenyala la presidenta.
L’entitat treballa per adaptar els seus serveis i reforçar l’acompanyament a les persones grans, especialment aquelles que viuen soles o en situació de vulnerabilitat.