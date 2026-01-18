DADES DEL 2025
117.246 euros recaptats per 117 infraccions de contraban de tabac a la frontera amb Espanya
L'any anterior es van recaptar un total de 86.274 euros
Les dades facilitades per l’Agència Tributària d’Espanya confirmen que, en el marc de la zona fronterera del riu Runer, s’han recaptat durant el 2025 un total de 117.246 euros procedents de 117 infraccions administratives relacionades amb el contraban de tabac.
En conjunt, les actuacions han comportat el decomís de 11.850 paquets de cigarrets, 138,5 quilos de picadura de tabac i 2.212 puros i cigarretes petites, tant dins com fora del recinte duaner, atès que el contraban no es limita exclusivament a les intervencions efectuades a la duana de la Farga.
En comparació amb l’any anterior, les xifres del 2025 mostren un increment significatiu del valor econòmic dels decomissos, que passa dels 86.274 euros recaptats el 2024 als 117.246 euros actuals, malgrat que el nombre d’infraccions es manté pràcticament estable (114 el 2024 per 117 el 2025). També destaca l’augment notable de la quantitat de picadura de tabac intervinguda, que gairebé es duplica respecte a l’any passat.