TREBALL
La xifra d’aturats cau a 198 al desembre, un 17,8% menys que fa un any
El nombre de persones inscrites en recerca de feina a Andorra a finals de desembre del 2025 s’ha situat en 198, segons les dades del Servei d’Ocupació. Aquesta xifra representa una reducció significativa de l’atur, amb un descens del 17,8% en comparació amb el mateix mes del 2024 i de l’11,6% respecte del mes de novembre.
Pel que fa als demandants en millora d’ocupació, el nombre s’ha enfilat fins a les 210 persones. Tot i això, la xifra suposa una lleugera davallada del 2,3% en relació amb el mes anterior, mentre que en termes interanuals reflecteix un increment del 9,4%.
Els demandants de serveis s’han mantingut estables, amb un total de 75 persones. Pel que fa al mercat laboral, el nombre total d’ofertes de treball registrades ha baixat fins a les 1.727, una reducció del 9,5% respecte del novembre. Durant el mes de desembre hi havia 9 beneficiaris de l’ajut per desocupació involuntària.