LLEI ÒMNIBUS 2
La ‘Trump Gold Card’ a l’andorrana
La nova Llei del Creixement Sostenible fixa que els residents passius hauran d’invertir un milió d’euros per establir-se al país
Un milió d’euros. Aquest serà el preu que haurà de pagar un resident passiu que vulgui establir-se a Andorra un cop el Consell General aprovi la nova Llei per al Creixement Sostenible i el Dret a l’Habitatge (Òmnibus 2) dijous vinent. La xifra suposa un increment de 200.000 euros respecte del que es demanava amb la primera Llei Òmnibus. El nou text equipara el cost d’accedir a la residència al Principat amb el de la denominada targeta daurada impulsada per Donald Trump per accelerar l’obtenció de la residència als Estats Units per a estrangers amb un alt poder adquisitiu.
“Hi ha hagut més consens, però no serà suficient per solucionar tots els problemes”
En el cas nord-americà, però, el milió d’euros és a fons perdut i es destina íntegrament a agilitzar l’obtenció de la green card. A Andorra, en canvi, la quantitat exigida s’ha de materialitzar en una inversió dins del país. Alguns grups parlamentaris, com Concòrdia, van intentar que aquesta inversió no es pogués fer en habitatge, però la proposta no ha prosperat, tot i que l’augment fins al milió d’euros sí que formava part de les esmenes defensades pel grup liderat per Cerni Escalé.
El que sí que s’ha aconseguit és elevar el valor mínim dels immobles que es poden adquirir per complir amb el requisit d’inversió: a partir d’ara, la compra haurà de ser de pisos amb un valor mínim de 800.000 euros, és a dir, 200.000 euros més que fins ara, i hauran de ser residències destinades a ser habitades.
L’Òmnibus 2 també incorpora noves mesures que afecten els treballadors per compte propi. En aquest àmbit, els nous autònoms hauran d’abonar 50.000 euros a fons perdut per iniciar la seva activitat, una quantitat que representa un increment de 20.000 euros respecte de la legislació anterior.
Immigració i temporers
Més enllà de l’habitatge, la nova llei introdueix canvis rellevants en matèria d’immigració i en la regulació de la situació laboral dels temporers. Pel que fa a l’àmbit migratori, el text endurirà les sancions contra aquelles persones que facin reagrupaments familiars il·legals o que falsegin dades en el procés d’obtenció de la residència. Les modificacions, impulsades per Andorra Endavant, estableixen que un reagrupament incorrecte comportarà la denegació o anul·lació de la residència, mentre que fins ara només implicava la no renovació del permís.
Un altre punt destacat -també a proposta d’AE- és que les persones que simulin una residència efectiva o falsegin els requisits per obtenir l’estada al país podran incórrer en un delicte de frau, a més de perdre automàticament la residència.
Els temporers també veuran modificades les seves condicions. Amb l’entrada en vigor de la llei, podran moure’s dins d’una mateixa empresa o grup empresarial, una mesura que pretén millorar la gestió dels recursos humans i aportar més flexibilitat a l’organització del treball. En la mateixa línia, s’amplia el temps màxim durant el qual les empreses andorranes poden contractar empreses estrangeres per fer treballs al país: el límit passa de sis mesos a un any.
El treball en comissió per tirar endavant la llei ha estat valorat positivament, tot i que des de l’oposició es considera que el text pot quedar insuficient. El president del PS, Pere Baró, va celebrar que “hi ha hagut més diàleg que amb la Llei del pressupost”, aprovada únicament amb les esmenes de la majoria, però va advertir que “no serà una llei suficient per solucionar els problemes del país”. Malgrat tot, va expressar l’esperança d’assolir un consens ampli.
Per la seva banda, Andorra Endavant va valorar positivament els avenços aconseguits “gràcies al treball parlamentari i al diàleg”, tot i mantenir discrepàncies importants. El partit liderat per Carine Montaner considera que el text no protegeix prou les empreses del país ni la seguretat, i lamenta que no s’hagin incorporat mesures com l’anul·lació de residències en casos de nous residents amb menors condemnats per delictes.
El text es va tancar ahir en la comissió legislativa d’Economia, i només faltarà redactar l’exposició de motius i aprovar l’informe del ponent, dues feines que es faran durant la pròxima trobada de la comissió, prevista per dilluns dia 19 i que ho deixarà tot llest pel Consell General del dia 22.
La Llei
- RESIDENTS PASSIUS. La inversió mínima per residir a Andorra serà d’un milió d’euros amb un mínim de 800.000 per l’habitatge.
- COMPTE PROPI. Els autònoms estrangers hauran d’abonar 50.000 euros a fons perdut per poder fer una activitat laboral.
- REAGRUPAMENT. La gent que faci reagrupaments il·legals veurà anul·lada automàticament la seva residència.
- TEMPORERS. Els treballadors temporers podran canviar de feina dins de la mateixa empresa o grup empresarial per afavorir la mobilitat.