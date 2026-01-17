CRISI JUDICIAL
El torn d’ofici en risc per falta d’advocats
Les baixes continuades i la manca de voluntaris obliguen a plantejar mesures excepcionals
El Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA) va alertar ahir del risc de col·lapse del torn d’ofici a causa de la manca d’advocats inscrits, especialment en el torn civil i administratiu (TOCA). En un comunicat adreçat als col·legiats, la Junta va advertir que la situació actual és “insostenible” i compromet tant el funcionament del servei com el dret dels ciutadans a una assistència lletrada efectiva.
El Col·legi va expressar les baixes acumulades en els darrers mesos i la manca de noves incorporacions estan portant el sistema de torn voluntari a un punt crític. Davant d’aquest escenari, la Junta va fer una crida urgent a la responsabilitat i al compromís professional perquè els advocats s’inscriguin de manera voluntària als torns de guàrdies i oficis. El comunicat també advertia que, si no es produeix un increment suficient d’inscripcions, el Col·legi es podria veure obligat a convertir el torn voluntari en obligatori per a tots els advocats col·legiats, una opció que la Junta va assenyalar que vol evitar.
Fonts del col·lectiu han assenyalat, però, que la situació és conseqüència directa del malestar existent entre molts professionals amb la gestió de la Junta. Diversos advocats s’haurien donat de baixa del torn arran de diferències amb l’òrgan rector, després que s’obrissin expedients a lletrats per haver acumulat un nombre elevat de guàrdies.
Aquesta situació ha provocat que part del col·lectiu hagi optat per allunyar-se del sistema de torn d’ofici, deixant-lo encara més tensionat. La Junta va concloure que només amb la implicació dels col·legiats es podrà reforçar el torn voluntari i garantir la continuïtat d’un servei essencial per als justiciables, recordant que per inscriure’s a qualsevol torn cal un mínim de dos anys de col·legiació.