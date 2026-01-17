ÒBIT
Mor Joan Quera, director general de Banc Internacional-Banca Mora durant vuit anys
L'executiu bancari va continuar lligat al Consell de l'entitat, ja convertida en MoraBanc
Joan Quera Font va morir ahir a Barcelona als 69 anys. Va ser director general i posteriorment conseller director general del llavors Banc Internacional-Banca Mora entre el 2003 i el 2011, període durant el qual es va completar l'andorranització de l'entitat. El 2006 els socis fundadors (les famílies Mora i Aristot) adquirien la participació que l'espanyol BBVA ostentava al banc des del 1970. Precisament Quera havia arribat a Andorra procedent dels serveis centrals de BBVA. La trajectòria professional l'havia dut amb anterioritat a companyies com Bankinter.
Amb posterioritat continuaria com a conseller de l'entitat reconvertida en MoraBanc fins que el 2021 va finalitzar el mandat. Sis anys abans, el 2015, va ser un dels experts financers que va assumir una cadira del consell d'administració de BPA quan es va intervenir l'entitat i destituir la seva cúpula. Funcions que van finalitzar amb la creació de l'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB).
La vetlla pel difunt tindrà lloc demà a partir de les 12.30 hores al Tanatori barceloní de Sant Gervasi. La missa funeral se celebrà al mateix tanatori el dilluns i a les 11 hores.