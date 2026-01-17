REPORTATGE
L’embargament colpeja de nou
Un home amb invalidesa i trastorn mental denuncia que Tributs li ha bloquejat el compte malgrat cobrar menys del salari mínim.
No és la primera vegada. I, malauradament, no es confia que sigui l’última. Un veí de Sant Julià de Lòria, amb una invalidesa reconeguda de grau 2 i un trastorn mental diagnosticat, ha tornat a veure com els seus comptes bancaris quedaven bloquejats fa una setmana. Aquesta vegada ha estat a instàncies del departament de Tributs, que tot i tenir coneixement de la seva situació de vulnerabilitat, va procedir a l’embargament sense notificació prèvia ni tenir en compte que els seus ingressos actuals -1.080 euros mensuals- no arriben al salari mínim establert.
El bloqueig es va produir el mateix dia que l’afectat va decidir sortir de casa per prescripció mèdica, després de deu dies sense fer-ho. En intentar accedir als seus diners en un caixer, es va trobar amb el compte bloquejat. L’angoixa va ser immediata: no disposava d’efectiu i no podia cobrir les despeses bàsiques d’alimentació. “És urgent, he de disposar del mínim per menjar”, va indicar en una sol·licitud formal tramesa mateix al Govern, on demanava l’aixecament immediat de l’embargament.
Va ser ‘alliberat’ per la saig i tributs li torna a bloquejar el compte bancari sense avís
Els fets arriben només un mes després que aconseguís que la saig retirés un embargament de 3.656 euros que se li havia aplicat erròniament, a conseqüència de la fallida del seu negoci. Malgrat les sentències judicials que l’han anat avalant i els informes mèdics que certifiquen la seva incapacitat, l’afectat no ha deixat de ser víctima d’una “persecució administrativa” que ell mateix també defineix com un “maltractament institucional”.
Tributs va aixecar l’embargament hores després de la queixa, però li van “aconsellar” fraccionar pagaments pendents vinculats a vinyetes de motos i remolcs embargats des de fa anys i que estan a mans de la saig. L’afectat recorda que aquests vehicles no es poden vendre ni donar de baixa, i que s’arrosseguen de l’activitat empresarial que va haver de cessar per motius de salut. “Es passen pel folre la meva situació i que no cobro ni el salari mínim”, lamenta.
Per raons mèdiques, l’home no pot acudir a espais públics com Govern, CASS o Batllia, fet pel qual ha delegat la representació legal. “Fa anys que lluito per tenir drets bàsics”, afirma, “i cada cop que aconsegueixo avançar, el sistema em torna enrere”.