ENTRETENIMENT
Els jocs de taula recuperen protagonisme en l’oci familiar i juvenil
Les vendes d’entreteniment analògic han augmentat durant les festes de Nadal
En una època marcada per les pantalles, les plataformes digitals i l’oci individual, els jocs de taula viuen una segona joventut. Aquest tipus d’oci tradicional ha experimentat un creixement notable durant els últims anys, ja que cada vegada hi ha més interès i més compres per aquest tipus d'entreteniment.
"Portem dos anys, des que vam fer una ampliació important de la secció de jocs de taula, i de moment no ha parat de créixer la venda", explica el responsable de la zona d'entreteniment de l'FNAC, Antoni Calero. Especialment, s'ha notat aquestes festes Nadal, ja que molta gent ha optat per regalar algun joc de taula. "Nadal ha estat una bogeria", descriu Calero. Entre els productes que més sortida han tingut a l'FNAC han estat el Virus, La polilla tramposa o La cuenta.
Però, lluny de quedar relegats a l’àmbit infantil o familiar, s’ha consolidat també com una alternativa d’oci que atrau els joves i els adults. Jocs com el Dixit, el Catan, el Ciudadelas, el Bang!, el Night out Party, el Código Secreto o el Monopoli, entre molts d'altres, han calat molt entre els joves i els adults. Calero explica les xarxes socials i alguns creadors de continguts han ajudat a crear aquest interès pels jocs de taula, però també creu el fet que n'hagin sortit tants en el mercat i de tanta varietat ha acabat de captivar al públic.
Paral·lelament, un altre dels factors clau de l’èxit dels jocs de taula és la seva capacitat per generar experiències compartides. A diferència d’altres formes d’oci, el joc de taula obliga a seure, parlar, socialitzar, col·laborar o competir cara a cara. Aquesta dimensió social fa que sigui un aspecte molt valorat entre els joves.
A banda dels jocs de taula, també està causant molt de furor els puzles. "Nosaltres hem venut moltes maquetes de fusta i puzles", comenta el copropietari de Puzzle Locura, Javier Parra. "Tenim clients que només venen el Nadal a comprar. Durant l'any va venint gent, però per Nadal és quan tenim més vendes", concreta Parra. Puzles de paisatges, de Lilo & Stitch o puzles en 3D van ser els més comprats durant les festes. Pel que fa a les maquetes de fusta, les que més furor van tenir van ser una fàbrica de regals o un vaixell pirata.