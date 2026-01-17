COL·LECTIUS
La Coordinadora per un Habitatge Digne es constitueix com a sindicat
L'entitat fa un pas organitzatiu i aposta per l’acció sindical per fer front a la crisi de l’habitatge
La Coordinadora per un Habitatge Digne ha anunciat la seva transformació en el Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA), un pas que el col·lectiu defineix com a polític i orientat a reforçar l’organització popular davant la crisi de l’habitatge al país. L’entitat ha explicat que l’acció sindical implica “organitzar-nos col·lectivament davant els abusos” i ha subratllat que aquesta estratègia no passa per “demanar permís”, sinó per defensar-se davant desnonaments i pressionar els actors que consideren responsables de la situació, com el Govern, els grans tenidors, les patronals i els especuladors.
Des del nou Sindicat d’Habitatge subratllen que aquest canvi no és només una qüestió de nom o d’imatge, sinó el reconeixement que la crisi de l’habitatge té un caràcter estructural i requereix "organització i pressió popular" per ser afrontada. En aquest sentit, remarquen que la problemàtica és "responsabilitat tant d'aquells que la permeten com dels que se'n beneficien".
El sindicat també ha volgut aclarir que no pretén substituir els serveis socials ni l’advocacia privada. La seva acció se centrarà, segons indiquen, en "empoderar, organitzar i defensar col·lectivament".