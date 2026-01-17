METEOROLOGIA
Avís groc per neu a partir dels 1.500 metres i perill fort d’allaus
El Servei Meteorològic alerta de nevades intenses a partir dels 1.500 metres i eleva el risc d’allaus a 4 sobre 5 per sobre dels 2.100 metres
El Servei Meteorològic ha activat un avís groc per neu davant les precipitacions previstes aquest cap de setmana, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.500 metres. Les previsions indiquen que la nevada serà especialment intensa durant la tarda, fet que ha motivat l’activació de l’alerta per sobre d’aquesta cota.
La situació meteorològica ve marcada per un flux de sud associat a una pertorbació formada a l’extrem del tàlveg, que provoca una llevantada amb diversos episodis de precipitació que es podrien allargar fins dimarts. Aquest escenari comportarà un cap de setmana plujós a cotes baixes i nevades a la muntanya.
Risc d'allaus en nivell 4
A conseqüència de les nevades i del vent intens als cims, el perill d’allaus s’eleva a nivell 4 sobre 5 per sobre dels 2.100 metres. El Servei Meteorològic adverteix que el risc afecta especialment el sector est del país, on les acumulacions de neu seran més importants. El vent bufarà amb ràfegues fortes fins a la nit, fet que incrementa la inestabilitat del mantell nival.
Les autoritats recomanen extremar la precaució a la muntanya i seguir l’evolució de les previsions meteorològiques durant els pròxims dies.